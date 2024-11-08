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Сегодня, 14:10

Бадаев считает, что Хукер и Мойкано не могут составить конкуренцию Махачеву

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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал о кризисе легкого дивизиона в UFC, где у Армана Царукяна и Ислама Махачева нет конкуренции.

«Амбиции понятны. Все хотят стать чемпионами. Но новой подпитки нет. Думал, будет Матеуш Гамрот, но он уступил Дэну Хукеру. Он или Ренато Мойкано — не соперники для Махачева. Самое время Илии Топурии подняться в легкий вес и провести тот самый поединок, который привлечет внимание. Он разберется с Волкановски в реванше. Мовсару Евлоеву, кажется, титульный бой давать не собираются.
Топурия может подняться, и их бой с Махачевым вызвал бы интерес. Или самому Исламу подняться в 77 кг. С Белалом Мухаммадом он драться не захочет. И вряд ли с Шавкатом Рахмоновым. Придется оставаться в своем дивизионе и биться с тем, кто доступен. После Царукяна можно с Хукером или Мойкано. Как вариант, но эти бои не выглядят привлекательными для нас», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

Чемпионом легкого веса является Ислам Махачев, которому предстоит бой с первым номером рейтинга Арманом Царукяном.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-khuker-i-moikano-ne-soperniki-dlya-makhacheva-vremya-topurii-podnyatsya-v-legkii-ves-420365/
Арман Царукян
Ислам Махачев

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