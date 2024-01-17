Бадаев считает, что Махачев уверенно победил бы Гейджи

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал возможный бой между россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гейджи.

«Махачев — очевидный фаворит, хотя нельзя списывать ударную мощь Гейджи. Он кого угодно может отправить спать. Если Ислам выберет план, в котором он будет больше бороться, чтобы исключить риск, тогда проблем не будет. Но даже если он будет драться в стойке и переигрывать Гейджи, а на это он способен, потому что он левша, крупный, разнообразный, ему стоит помнить, что Джастин опасен. Он может проигрывать по очкам, но удар останется при нем. Бьет он с рук и ног. Есть некая опасность, но Ислам должен его уверенно проходить», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Ранее Махачев объявил, что 8 июня проведет поединок против американца Джастина Гейджи, а также в ноябре готов встретиться с победителем боя Чарльз Оливейра — Арман Царукян.