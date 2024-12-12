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Сегодня, 18:45

Бадаев считает, что Рахмонов не столкнется с проблемами Анкалаева в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев сравнил карьеры в UFC казахстанца Шавката Рахмонова и россиянина Магомеда Анкалаева.

«Кто-то не шумит, но воспринимается по-другому. У кого есть харизма, а кого-то армия болельщиков. В ситуации с Анкалаевым пазл не сложился. Хотя стартовал хорошо после поражения. Со степенью повышения оппозиции Магомед стал осторожничать, в медийном плане не преуспел, и я не вижу активности в поддержки у болельщиков.

У Шавката другая история. За исключением последнего боя он финиширует соперников, Он харизматичен и у него есть активная армия болельщиков. Это все исследуется в UFC. Шавкат не столкнется с проблемой Анкалаева. Он — следующий претендент на пояс», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.

8 декабря Рахмонов победил ирландца Иэна Гэрри в турнире UFC 310. Рахмонов одержал 19-ю победу в карьере при нуле поражений. Он впервые довел поединок до судейского решения. Ожидается, что в следующем бою он будет драться за чемпионский пояс в полусреднем весе с Белалом Мухаммадом.

Источник: MMA.Metaratings
Магомед Анкалаев
Шавкат Рахмонов
UFC
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