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Сегодня, 16:36

Бадаев считает, что UFC может дать Вахитову бой с Перейрой раньше Анкалаева

Алина Савинова
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мыслями о титульных амбициях Магомеда Анкалаева в поединке с Алексом Перейрой после победы над Александром Ракичем.

«Дана Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Да, победа, но не удивил. В первую очередь это вина Ракича. Он уходил от боя. Не знаю, что еще надо сделать Анкалаеву, чтобы получить титульный бой. Может, Артем Вахитов получит титульный бой до Магомеда? Это было бы в стиле UFC, разыгрывать такую историю с Перейрой, и вывести Артема на встречу за пояс, а Анкалаев бы продолжает доказывать свои амбиции в боях с Иржи Прохазкой и Яном Блаховичем. Еще есть Джамал Хилл. Не со всеми подрался Магомед», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

26 октября Анкалаев единогласным решением судей победил Ракича на турнире UFC 308. Бой продлился все три раунда. Теперь на счету 32-летнего россиянина в ММА 20 побед и 1 поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алекс Перейра
Магомед Анкалаев
ММА

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