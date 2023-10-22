Бадаев убежден, что Алискеров станет большой проблемой для любого средневеса в UFC

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев высказался о победе Икрама Алискерова над Уорли Алвесом в поединке на турнире UFC 294.

«Соперник полусредневес и не тот (для включения в рейтинг). Но сам Икрам хорош. У него две досрочные победы. Честно, парень очень впечатляет. Базовая самбист, который набрал ударной техники, ударная мощь при нем. Он очень уверенный в себе молодой парень. Алискеров станет большой проблемой для любого средневеса в потенциальном ближайшем будущем. Яркая победа. Он дает зрителям то, что они хотят», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Алискеров одолел Алвиса нокаутом в первом раунде на турнире UFC 294 в Абу-Даби, который состоялся 21 октября. Теперь на счету 30-летнего Алискерова 16 боев, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение.