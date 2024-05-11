Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:31

Вице-президент лиги АСА Бадаев: «2023 год был лучщим, а нынешний обещает быть еще лучше»

Telegram Дзен

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мыслями об уровне интереса аудитории к смешанным единоборствам.

«С момента создания лиги АСА 2023 год был лучший, если опираться на цифры. А 2024 год обещает быть еще лучше. Зритель как будто нам говорит: «Хотим еще». А если говорить о Fight Nights, то там наблюдается очень сильный упадок. Объективно, Камил Гаджиев не может создавать события высокого уровня так часто, как раньше. RCC тоже не сказать, что шумят. Может быть, они не хуже, но и не лучше, чем были. Как будто все внимание сейчас сконцентрировано на АСА. Самое худшее время для лиги было в 2021 году, когда нас критиковали», — сказал Бадаев Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Финалистка юниорского Уимблдона Бартункова попалась на допинге
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хамитов: «RCC обязательно устроит бой с Исмаиловым»

Вячеслав Борщев — Чейс Хупер: во сколько и где смотреть бой UFC