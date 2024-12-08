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8 декабря, 23:54

Бадаев заявил, что Волкова ограбили в поединке с Ганом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение Александра Волкова в поединке с французом Сирилом Ганом.

«Волков забрал два раунда — второй и третий. Он больше накидывал ударов, попадал больше, в борьбе — 1-1. Очевидно, что третий раунд забрал Волков, первый — Ган. Вопросы по второму отрезку. Отдал бы его Волкову. Судьи считают и видят каждый удар, у них есть возможности пересмотреть без звука и внимательно посчитать очки. Поединок на тоненького, очень равный поединок. Считаю, что Волкова ограбили», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.

В поединке на турнире UFC 310 Ган победил Волкова раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28). После боя россиянин раскритиковал женщину-судью, отдавшую второй раунд французу.

Источник: MMA.Metaratings
Александр Волков
Сирил Ган
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