Багандов рассказал, что думает об ударных навыках Махачева

Старший тренер в зале имени Абдулманапа Нурмагомедова Магомед Багандов поделился мыслями об ударных навыках чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Мы много общаемся с командой по поводу Ислама Махачева. Когда были в Кисловодске, я говорил ему, что надо больше раскрываться. Он признался, что недооценивает свои навыки в стойке. После боя с Дастином Порье я написал Исламу о его ошибках. В плане техники у него нет никаких ошибок или пробелов. Если Махачев раскроется и поверит в свою стойку, его оппонентам будет тяжело. На тренировках он совершенно иной, но в боях осторожничает. В Австралии Ислам неплохо боксировал, учитывая его физическую форму», — цитирует Багандова MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире UFC 302 Махачев одержал победу сабмишеном над Дастином Порье. Эта победа стала 26-й в карьере Махачева.