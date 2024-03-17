Багаутдинов рассказал, что думает о поединке между Гасановым и Туменовым

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов рассказал, что думает о поединке между Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым.

«Гасанов очень серьезный боец, ему давно пора в UFC. Он и в ударке неплохой, и борется хорошо. Есть бойцы, которые застаиваются где-то. Чтобы расти, нужно пробовать себя в лучшей лиге мира. Туменов — непростой боец, дрался в UFC. Альберт хорошо защищается от борьбы. Но 65 на 35 в пользу Магомедрасула Гасанова. Из-за разницы в габаритах у Туменова могут быть проблемы. Это интересный бой, однозначно», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

В активе Гасанова 20 побед и два поражения. Туменов за карьеру одержал 24 победы и потерпел пять поражений.