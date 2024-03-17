Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

17 марта, 17:08

Багаутдинов рассказал, что думает о поединке между Гасановым и Туменовым

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов рассказал, что думает о поединке между Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым.

«Гасанов очень серьезный боец, ему давно пора в UFC. Он и в ударке неплохой, и борется хорошо. Есть бойцы, которые застаиваются где-то. Чтобы расти, нужно пробовать себя в лучшей лиге мира. Туменов — непростой боец, дрался в UFC. Альберт хорошо защищается от борьбы. Но 65 на 35 в пользу Магомедрасула Гасанова. Из-за разницы в габаритах у Туменова могут быть проблемы. Это интересный бой, однозначно», — цитирует Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

В активе Гасанова 20 побед и два поражения. Туменов за карьеру одержал 24 победы и потерпел пять поражений.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bagautinov-iz-za-raznicy-v-gabaritakh-u-tumenova-mogut-byt-problemy-v-boyu-s-gasanovym-344519/
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаблий: «У Царукяна большие шансы на победы в бою с Оливейрой»

Комментатор Рабаданов заявил, что бои двое на двое — это будущее