Багдасарян получил травму и не подерется с Наимовым на UFC on ABC 6 в Саудовской Аравии

Армянский полулегковес Мельсик Багдасарян (8-2) сообщил, что травмировался и не сможет подраться 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, против таджикского бойца Мухаммада Наимова (11-2).

«Привет всем. У меня плохие новости. Мой бой отменен. Я получил травму левого плеча. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я вернусь как можно скорее», — сказал Багдасарян на видео, опубликованном в соцсетях.

Неизвестно, получил ли Наимов нового соперника на коротком уведомлении или он также не выступит на предстоящем турнире.