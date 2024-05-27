Хоакин Бакли: «Я бы нокаутировал Жоржа Сен-Пьера»

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хоакин Бакли (19-6) неожиданно заявил, что смог бы досрочно победить экс-чемпиона в полусреднем и среднем весе Жоржа Сен-Пьера (26-2).

«Если бы мы с GSP дрались в одном возрасте (30 лет), я бы нокаутировал величайшего», — написал Бакли в соцсети X.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

У Бакли серия из четырех побед подряд. В прошлом бою он одолел Нурсултона Рузибоева (34-9) единогласным решением судей (30-27, 30-26, 29-27). Поединок состоялся 11 мая на турнире UFC on ESPN 56 в Enterprise Center в Сент-Луисе, США.