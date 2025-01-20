Байдулаев: «Я не считаю, что Нурмагомедов проиграл бой с Двалишвили»

Чемпион Гран-при АСА в легчайшем весе Мехди Байдулаев прокомментировал победу Мераба Двалишвили в поединке против Умара Нурмагомедова.

«Если честно, я знал, что для Умара бой с Мерабом будет тяжелым. У Двалишвили за плечами большой опыт, он дрался с очень опытными ребятами. Но я ждал единогласной победы Умара. Я знал, сколько пахал Умар, как он хотел добиться этого результата. Я не считаю, что Нурмагомедов проиграл этот бой, тем более единогласным решением судей. Если бы дали победу Мерабу раздельным решением, то я бы еще как-то понял. Первые три раунда Умар забрал, на мой взгляд. В четвертом и пятом раундах Нурмагомедов устал, а Мераб навязал свою работу», — цитирует Байдулаева MMA.Metaratings.ru.

В соглавном событии вечера турнира UFC 311 в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.