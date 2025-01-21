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Сегодня, 07:54

Байдулаев считает, что следующий поединок Нурмагомедов проведет против О'Мэлли

Камила Абдурахманова
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Чемпион Гран-при АСА в легчайшем весе Мехди Байдулаев поделился мыслями о том, когда боец Умар Нурмагомедов сможет провести следующий поединок.

«Умар проиграл в титульном бою. На сборах в Кисловодске у нас были соревнования между собой. Зубайра Тухугов обещал тонну бензина тому, кто первый пробежит шесть кругов на стадионе. Умару этот бензин не нужен. Но в беге Нурмагомедов проиграл Маккашарипу Зайнукову.

Умар несколько дней нормально не ел, ему тяжело было перенести это. На 100% уверен, что Умар вернется домой и начнет тренироваться. Очень скоро он вернется в клетку. Думаю, что следующий поединок он проведет против Шона О'Мэлли», — сказал Байдулаев MMA.Metaratings.ru.

В бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова. Судьи единогласно отдали победу грузинскому бойцу. Для россиянина это первое поражение в карьере.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мехди Байдулаев
Умар Нурмагомедов
UFC
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