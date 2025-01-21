Байдулаев: «Уверен, что до конца года Нурмагомедов еще раз подерется за пояс UFC»

Победитель Гран-при АСА в легчайшем весе Мехди Байдулаев предположил, когда российский боец Умар Нурмагомедов сможет вернуться к поединкам за титул UFC.

«Конечно, Хабиб Нурмагомедов будет расстроен поражением Умара. Сейчас он выработает хороший план, команда будет проходить хороший лагерь. Очень скоро они вернутся. Я уверен на 100%, что до конца этого года Умар Нурмагомедов еще раз будет драться за пояс», — цитирует Байдулаева MMA.Metaratings.ru.

19 января Нурмагомедов проиграл грузинскому бойцу Мерабу Двалишвили в поединке за титул в легчайшем весе на турнире UFC 311 и потерпел первое поражение при 18 победах в карьере. В первом раунде этого боя 29-летний россиянин сломал руку.