Сегодня, 14:30

Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико: трансляция боя UFC 322 начнется ориентировочно в 2.20 мск 16 ноября

Байсангур Сусуркаев и Эрик Макконико проведут поединок на UFC 322
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Бой UFC 322 в среднем весе между российским бойцом Байсангуром Сусуркаевым и американцем Эриком Макконико состоится в рамках ранних прелимов турнира. Шоу пройдет в ночь на воскресенье, 16 ноября. Событие принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Сусуркаев — Макконико

Поединок Сусуркаева и Макконико начнется около 2.20 по московскому времени. Советуем следить за событием заранее.

24-летний Байсангур Сусуркаев в профессиональной карьере провел 10 боев, одержал 10 побед при нуле поражений.

35-летний Эрик Макконико в профессиональных ММА имеет 10 побед и 2 поражения.

Трансляцию турнира UFC 322 с боем Сусуркаев — Макконико в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — на платной основе). Начало прямого эфира — в 2.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 322. Результат боя Сусуркаев — Макконико, как и других поединков турнира, можно узнать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

Главное событие UFC 322 — бой за титул чемпиона в полусреднем весе между чемпионом, австралийцем Джеком Делла Маддаленой и экс-чемпионом легкого веса, россиянином Исламом Махачевым. Соглавный поединок — бой в женском наилегчайшем весе между Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан.

Байсангур Сусуркаев
Эрик Макконико
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
