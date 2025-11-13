Видео
13 ноября, 14:00

Байсангур Сусуркаев против Эрика Макконико: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика Байсангура Сусуркаева и Эрика Макконико перед UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Байсагур Сусуркаев.
Фото Global Look Press

Российский боец Байсангур Сусуркаев проведет бой в среднем весе против американца Эрика Макконико на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США).

ММА UFC: Сусуркаев — Макконико

Статистика и данные Байсангура Сусуркаева

Профессиональный рекорд 24-летнего Сусуркаева в ММА — 10-0. Рост бойца — 188 см, размах рук — 201 см. В последнем бою, который состоялся 16 августа 2025-го на UFC 319, Байсангур победил Эрика Нолана сабмишном (удушение сзади).

Статистика и данные Эрика Макконико

На счету 33-летнего Макконико профессиональный рекорд — 10-3-1. Рост бойца — 183 см, размах рук — 196 см. Предыдущий бой американец провел 9 августа этого года на UFC on ESPN 72 и победил Коди Брандейджа раздельным решением судей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.

Байсангур Сусуркаев
Эрик Макконико
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
