Базров отреагировал на решение Гэрри сменить шорты в бою с Рахмоновым

Главный тренер команды DAR Pro Team Эдуард Базров прокомментировал то, что в бою с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым ирландец Иэн Гэрри сменил шорты.

«Да, Иэн Гэрри во время поединка поменял шорты. Кстати, он давал на этот счет комментарий — то, что он сам не видел, но шорты порвались. Ну, я не думаю, что это был какой-то ход, потому что это практически ничего не дает. Хотя сам я не видел», — приводит слова Базрова Legalbet.kz.

8 декабря в со-главном бою турнира UFC 310 Рахмонов единогласным решением судей победил Иэна Гэрри. Рахмонов стал обязательным претендентом на чемпионский пояс UFC в полусреднем весе, который владеет американец Белал Мухаммад.