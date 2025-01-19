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Сегодня, 07:41

Бекоев: «Я так долго мечтал попасть в UFC, я очень счастлив»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Азамат Бекоев прокомментировал победу над американцем Закари Риса на UFC 311.

«Прежде всего, эй, Лос-Анджелес, держитесь, пожарные — вы настоящие бойцы. Я так долго мечтал попасть в UFC и, наконец, попал, я очень счастлив. Спасибо Мик Мэйнард, что держишь свое слово. Спасибо UFC, спасибо, American Top Team.

Я хочу подраться с ребятами из топ-15, все равно кто, размажу любого. Хочу подраться в моем втором доме, Майами, пожалуйста, дайте бой, и я оформлю еще один финиш в 1-м раунде!» — сказал Бекоев в интервью после боя.

Для Бекоева это первый бой в UFC. Всего на счету 29-летнего россиянина19 побед и 3 поражения, у 30-летнего Риса 8 побед и 2 поражения.

UFC 311
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