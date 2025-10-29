Бекзат Алмахан и Александр Топурия встретятся на турнире UFC в Дохе

Бекзат Алмахан из Казахстана и Александр Топурия из Грузии встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов легчайшего веса пройдет в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Начало главного карда — в 21.00 по московскому времени.

В профессиональном рекорде Бекзата Алмахана — 18 побед и два поражения. Александр Топурия в профессиональных ММА одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Рост обоих бойцов составляет 170 см.

В предыдущем поединке Алмахан нокаутировал Брэда Катону из Канады, а Топурия победил Колби Тикнесса из Австралии единогласным решением.

Результаты поединков UFC vожно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».