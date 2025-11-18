Видео
18 ноября, 16:00

Бекзат Алмахан против Александра Топурии: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Бекзат Алмахан и Александр Топурия встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, соцсети

Бекзат Алмахан (Казахстан) и Александр Топурия (Грузия) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Ориентировочное время начала поединка бойцов легчайшего веса — в 19.20 по московскому времени.

Результаты поединка Алмахан vs Топурия и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно).

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

Алмахан одержал 18 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В рекорде Топурии — 6 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке Бекзат победил Брэда Кантона техническим нокаутом, а Топурия одолел Колби Тикнесса единогласным судейским решением.

Александр Топурия
Бекзат Алмахан
