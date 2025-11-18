Бекзат Алмахан (Казахстан) и Александр Топурия (Грузия) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Ориентировочное время начала поединка бойцов легчайшего веса — в 19.20 по московскому времени.

Результаты поединка Алмахан vs Топурия и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно).

Алмахан одержал 18 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В рекорде Топурии — 6 побед и 1 поражение. В предыдущем поединке Бекзат победил Брэда Кантона техническим нокаутом, а Топурия одолел Колби Тикнесса единогласным судейским решением.