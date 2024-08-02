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Сегодня, 15:50

Чемпион UFC Мухаммад назвал Рахмонова своим следующим соперником: «Заберу его нолик»

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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова своим следующим соперником.

«К заключительному этапу карьеры меня будут считать лучшим полусредневесом в истории. И для этого мне нужно побить всех претендентов. Шавкат — мой следующий соперник. Кто дальше? Джек Делла Маддалена или Иэн Гарри. Заберу их нолики», — приводит слова Мухаммада Anik & Florian Podcast.

В своем последнем поединке Мухаммад одержал победу единогласным решением судей над британцем Леоном Эдвардсом. Бой состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия) в ночь с 27 на 28 июля.

На счету Шавката Рахмонова 18 побед в 18 поединках.

Белал Мухаммад
Шавкат Рахмонов
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