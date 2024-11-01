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Сегодня, 13:33

Белал Мухаммад не сможет провести защиту пояса на UFC 310 из-за инфекции в ноге

Владислав Маслов
Корреспондент
Белал Мухаммад.
Фото Global Look Press
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Американский боец ММА Белал Мухаммад рассказал, что не сможет выступить на турнире UFC 310 из-за инфекции в кости стопы.

Боец заявил об этом на своей странице в соцсетях.

«Подхватил инфекцию кости в ноге... Пришлось поставить капельницу в руку для внутривенного введения антибиотиков в течение следующих 6 недель без физической активности... План Аллаха — лучший план. Мне жаль всех, кто ждал меня, я скоро вернусь. Я не врач, но, скорее всего, это был правильный выбор», — написал спортсмен.

UFC 310 пройдет в декабре. Мухаммад должен был провести защиту чемпионского пояса организации в полусреднем весе против представителя Казахстана Шавката Рахмонова.

На счету 36-летнего американца 24 победы и 3 поражения, еще один бой признан несостоявшимся. Последний раз Мухаммад выходил в октагон 24 июля на турнире UFC 304, победив Леона Эдвардса единогласным решением судей.

Источник: X
Белал Мухаммад
UFC

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