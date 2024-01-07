Белал Мухаммад подтвердил, что будет готовиться к бою с Эдвардсом в Дагестане

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) рассказал, что он выйдет на пик формы к бою с чемпионом Леоном Эдвардсом (22-3), если будет тренироваться с командой Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я планирую поехать в Дагестан и тренироваться с этими парнями [командой Нурмагомедова], чтобы получить новые эмоции. Когда ты тренируешься с ними, ты не можешь филонить и проводить легкие спарринги. И это идеально для моей подготовки к Эдвардсу. В последний раз, когда я тренировался с ними, я финишировал соперника. Сейчас я настроен это повторить», — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.