Белал Мухаммад помог перевезти в США ребенка из Газы, который потерял маму и дом

Второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) рассказал, как помог перевести из Сектора Газа двухлетнего ребенка, дом которого был разрушен снарядом танка. Кроме того, ребенок потерял мать и сломал правую ногу.

«Мы работаем в благотворительной организации под названием Palestinian Children Relief Fund (PCRF). Эта организация активно работает в Палестине, стремясь построить там онкологические центры, особенно сейчас, когда в регионе происходят такие трагические события. Нам удалось привезти отца и его сына в Америку. Джуду два года, и он уже около шести месяцев находится здесь. Он приехал из сектора Газа. Мы счастливы, что можем дать ему возможность увидеть жизнь, которая должна быть у каждого ребенка в этом мире.

У Джуда раздроблена коленная чашечка, и его дом был разрушен в результате бомбардировок. Однако ему успешно сделали операцию на ноге. Теперь мы можем помочь ему и подарить кусочек настоящей жизни, которая должна быть у ребенка. Моя борьба ничто по сравнению с тем, через что проходят эти люди. Наша рутина не сравнится с тем, что они переживают каждый день. Жизнь полна стрессов, но улыбка ребенка может все изменить.

Если мы сможем подарить этому ребенку новую жизнь и помочь его отцу и ему самому найти правильных врачей, это будет самым большим благословением для меня", — сказал Мухаммад UFC.

Чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.