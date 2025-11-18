Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

18 ноября, 22:00

Белал Мухаммад против Иэна Мачадо Гэрри: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Белал Мухаммад проведет бой с Иэном Мачадо Гэрри на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 265. Вечер смешанных единоборств пройдет на ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Бой Мухаммада и Гэрри станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Мухаммад — Гэрри

Мухаммаду — 37 лет, его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы, 4 поражения и еще 1 бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке Белал уступил австралийцу Джеку Делле Маддалене на UFC 315 10 мая 2025 года единогласным решением судей и в первой защите утратил титул чемпиона UFC.

Гэрри — 28 лет, у него — 16 побед и 1 поражение. В последнем появлении в клетке Иэн победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC в Канзас-Сити 26 апреля 2025 года.

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

Трансляцию боя Мухаммад — Гэрри и весь главный кард в прямом эфире будут показывать платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Отслеживать результат боя Мухаммад — Гэрри вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

Telegram Дзен Max
Белал Мухаммад
Иэн Мачадо Гэрри
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя