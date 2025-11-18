Белал Мухаммад проведет бой с Иэном Мачадо Гэрри на UFC Fight Night в Дохе 22 ноября

Американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут поединок в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 265. Вечер смешанных единоборств пройдет на ABHA Arena в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября. Бой Мухаммада и Гэрри станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Мухаммад — Гэрри

Мухаммаду — 37 лет, его рекорд в профессиональных ММА — 24 победы, 4 поражения и еще 1 бой признан несостоявшимся. В предыдущем поединке Белал уступил австралийцу Джеку Делле Маддалене на UFC 315 10 мая 2025 года единогласным решением судей и в первой защите утратил титул чемпиона UFC.

Гэрри — 28 лет, у него — 16 побед и 1 поражение. В последнем появлении в клетке Иэн победил единогласным решением судей бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC в Канзас-Сити 26 апреля 2025 года.

Трансляцию боя Мухаммад — Гэрри и весь главный кард в прямом эфире будут показывать платформа UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

Отслеживать результат боя Мухаммад — Гэрри вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.