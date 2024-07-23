Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:14

Белал Мухаммад: «Хабиб дает мне советы о том, как побить Эдвардса»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) заявил, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дает ему ценные советы в преддверии боя с чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом (22-3).

«Хабиб дает мне советы о том, как я должен, по его мнению, драться, чтобы победить Леона. Он — величайший боец в MMA, и я могу отправить ему сообщение, спросить совета, и он каждый раз отвечает. Присутствие его в моей жизни бесценно», — сказал Мухаммад SHAK MMA.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Шон О'Мэлли: «Макгрегор — наркоман, который нуждается в реабилитации»

ESPN опубликовал рейтинг 10 величайших бойцов MMA XXI века. Хабиба и Федора нет в топ-3