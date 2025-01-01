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Сегодня, 14:52

Белал Мухаммад тренируется с Махачевым и Умаром Нурмагомедовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад тренируется вместе с чемпионом UFC в легком дивизионе Исламом Махачевым и претендентом на титул UFC в легчайшем дивизионе Умаром Нурмагомедовым.

Видео с тренировки в своих соцсетях опубликовал Хабиб Нурмагомедов и написал: «Все идет своим чередом».

В турнире UFC 311, который пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года, Махачев проведет бой с Арманом Царукяном, а Умар Нумагомедов встретится с Мерабом Двалишвили.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Мухаммад на UFC 310 должен был подраться с Шавкатом Рахмоновым из Казахстана, но у Белала обнаружили костную инфекцию и бой был отменен.

UFC 311
Белал Мухаммад
Ислам Махачев
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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