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Сегодня, 08:40

Белал Мухаммад: «Интересно, насколько хорош был бы сейчас Забит в UFC»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) вновь вызвал чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса (22-3) на бой.

«Самые большие загадки в UFC: насколько хорош был бы Забит [Магомедшарипов], почему [Жозе] Альдо перестал наносить лоу-кики и куда пропал Леон Эдвардс?» — написал Мухаммад в соцсети X.

Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
0
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