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Сегодня, 22:05

Белаз заявил, что сможет победить Шару Буллета по профессиональным правилам

Алина Савинова
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Белорусский кулачный боец и боец ММА Владислав «Белаз» Ковалев заявил о желании попробовать свои силы в UFC.

«Для себя я поставил цель — попасть в UFC, и отвожу себе на это год-два. Сейчас буду больше проводить рейтинговых боев по ММА, но также будут бои на кулаках и по боксу в ММА-перчатках. Их станет меньше, потому что я склоняюсь к профессиональным боям в ММА в формате «три раунда по пять минут». Надо развивать себя в этом направлении, чтобы попасть в UFC», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Ковалева.

Также он отметил, что хотел бы провести реванш с Шарабутдином Магомедовым.

«Конечно, вдохновил дебют Шары Буллета. Я понял, что нет ничего невозможного. Пацан — выходец из поп-ММА. Мы с ним провели неплохой бой, несмотря на ограничение в партере в 30 секунд. Считаю, что на данный момент могу у него выиграть по профессиональным правилам», — добавил Ковалев.

На счету 22-летнего Ковалева девять побед в поп-ММА и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/belaz-seichas-mogu-pobedit-sharu-bulleta-po-professionalnym-pravilam-305569/
Владислав Ковалев
Шарабутдин Магомедов
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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