Бен Аскрен назвал единственного бойца, ради боя с которым он готов вернуться в MMA

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) заявил, что вернется в октагон только ради боя с экс-бойцом UFC Хорхе Масвидалем (35-17).

«Когда он сказал, что завершает карьеру, я сказал: «Ладно, как скажешь», — сказал Аскрен в интервью Даниэлю Кормье. — Но это единственный бой, который я хочу. Я не хочу больше ни с кем драться, мне больше не нравится драться. Я тренирую борьбу, вот и все. Но если он хочет боя, я с удовольствием с ним подерусь.

Он не боится драться и не боится боли. Но он боится опозориться. Я потяну его за волосы и протру его лицом октагон, оставлю ему несколько ожогов, он будет очень сильно опозорен... Он не боится боя, но он боится опозориться и потерять свой статус".

Масвидаль победил Аскрена нокаутом за 5 секунд, что стало самым быстрым нокаутом в истории UFC. Бой состоялся 6 июля 2019 года на UFC 239.