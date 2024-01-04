Бен Аскрен назвал условие для возвращения в UFC

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) заявил, что готов вернуться в UFC, если ему предложат бой с Хорхе Масвидалем (35-17) на UFC 300.

«Если Дана Уайт мне позвонит и скажет: «Эй, готов ли ты подраться с Хорхе Масвидалем на UFC 300?», тогда я готов буду вернуться в октагон», — сказал Аскрен в подкасте Даниэля Кормье.

Аскрен проиграл Масвидалю нокаутом на шестой секунде боя, когда пропустил удар коленом в прыжке. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

Исход поединка стал предметом широкого обсуждения в мире смешанных единоборств, а видео быстрого финиша Масвидаля стало вирусным. Бой состоялся 6 июля 2019 года в турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, США.