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Сегодня, 10:30

Бен Аскрен объяснил, почему Конор завидует Хабибу

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) завидует экс-чемпиону в легком весе Хабибу Нурмагомедову (29-0), потому что хочет, чтобы его уважали.

«Он будет и в 80 лет говорить про Хабиба, потому что он завидует. У Конора куча денег, но в глубине души он бы хотел быть самым уважаемым чемпионом на планете Земля. Никакие деньги не смогут это компенсировать. А этим человеком является Хабиб, его все уважают за то, как он прожил свою жизнь, и Конор хотел бы, чтобы его уважали так же сильно», — сказал Аскрен на подкасте Funky and the Champ.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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