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Сегодня, 11:31

Бенеил Дариуш поделился мнением о бое Оливейры и Царукяна

Давид Хачатрян
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Седьмой номер рейтинга UFC в легком весе Бенеил Дариуш (22-6) считает, что экс-чемпион в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) победит четвертого номера рейтинга Армана Царукяна (21-3), если бой зайдет в поздние раунды.

«Чувак, это действительно хороший бой, — сказал Дариуш в интервью The Schmo. — Я думаю, что у Армана есть преимущество в силе и скорости, но опыт на стороне Чарльза. Так что все зависит от того, как далеко зайдет бой и как он пройдет. Здесь много разных факторов. Но, да, это будет хороший бой.

Сложно сказать, кто победит. Думаю, в первых раундах я бы выбрал Армана, но если бой зайдет в чемпионские раунды, то я бы выбрал Чарльза. Кажется, он оживает по ходу боя. У него много приемов, и к тому же он отличный боец. Отличные бойцы находят пробелы у соперника по ходу боя, и я думаю, что ему это удастся. Но в то же время Арман может закончить бой на ранней стадии, а может и измотать его, потому что у него все для этого есть».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
Чарльз Оливейра
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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