UFC
Сегодня, 06:27

Сэн-Дени нокаутировал Дариуша на 16-й секунде боя в мэйн-карде UFC 322

Французский боец Бенуа Сэн-Дени победил американца Бенила Дариуша в поединке главного карда турнира UFC 322, который проходит в Нью-Йорке (США).

Сэн-Дени нокаутировал соперника на 16-й секунде боя.

29-летний Сэн-Дени одержал 16-ю победу в карьере при трех поражениях. У 36-летнего Дариуша — седьмое поражение при 23 победах и 1 ничьей.

В главном бою UFC 322 встретятся россиянин Ислам Махачев и действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 322.

В главном бою UFC 322 встретятся россиянин Ислам Махачев и действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

1

  • ЗГ из БАНИ

    Это было "комик" шоу....

    16.11.2025

    Бенуа Сэн-Дени
