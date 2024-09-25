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Сегодня, 09:36

Сен-Дени назвал свою мечту: «Хочу победить Махачева и стать чемпионом UFC»

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Французский боец смешанного стиля Бенуа Сен-Дени назвал свою главную цель в карьере.

«Моя мечта в ММА? Победить Ислама Махачева и стать чемпионом UFC. Что касается боя за пояс BMF или перехода в другой вес, такие вопросы появляются, как мне кажется, после завоевания пояса абсолютного чемпиона. Сейчас я сконцентрирован на легком весе. В 70 кг я чувствую себя комфортно», — сказал Сен-Дени в видео на своем YouTube-канале.

На счету Сен-Дени 13 побед и 2 поражения в карьере. В следующем поединке француз встретится с бразильцем Ренату Мойкано в турнире UFC в Париже 28 сентября.

Ислам Махачев

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