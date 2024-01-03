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Сегодня, 11:19

Бетербиев перечислил качества сильного человека: «Сильный человек — это не мускулы»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) считает, что сильный человек отличается смелостью, отвагой, справедливостью и благородством.

«Так уж сложилось, что у каждого человека свой путь. Мы никогда не знаем, что Всевышний приготовил нам, но все эти препятствия и трудности необходимо преодолевать с достоинством.

И физическая сила не всегда может помочь, ведь сильный человек — это не мускулы. Сильный человек — это человек с внутренним стержнем, с упорным характером. Смелость, отвага, справедливость, благородство — то, что отличает сильного человека от слабого; то, что иногда нам всем так не хватает», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Артур Бетербиев
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