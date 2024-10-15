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Сегодня, 11:20

Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в поединке против Бивола в Саудовской Аравии

Алина Савинова
Артур Бетербиев.
Фото Getty Images
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Российский боксер Артур Бетербиев заявил, что присутствие главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на поединке с Дмитрием Биволом в Эр-Рияде стало для него большим подарком.

«Уважаемый Рамзан Ахматович, мой дорогой брат, благодарю вас за многолетнее внимание к моей скромной деятельности. Вы поддерживаете меня с юности, с самого начала этого непростого пути. И для меня это много значит», — написал Бетербиев в своих соцсетях.

В ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. 33-летний Бивол потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Ранее тренер Бетербиева Марк Рэмси заявил, что спортсмен может сменить весовую категорию.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Рамзан Кадыров
ММА

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