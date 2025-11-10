Ставки
10 ноября, 13:45
Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Билет в Дубай».
Букмекер разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на боксерский турнир «БЕТСИТИ IBA Pro», фрибеты до 30 000 рублей и 10 перчаток с автографом Мурата Гассиева.
Для участия в акции достаточно сделать хотя бы одну ставку от 5 000 рублей и коэффициентом 1.50 на сайте или в приложении БЕТСИТИ.
Чем больше ставок, тем больше купонов. Количество купонов увеличивает шансы на победу.
Купоны начисляются в зависимости от суммы ставки:
• от 5 000 до 9 999 рублей — 1 купон;
• от 10 000 до 29 999 рублей — 3 купона;
• от 30 000 рублей и более — 12 купонов.
Всего в акции 30 призовых мест. Первые пять счастливчиков выиграют поездку в Дубай на двоих. Следующие 15 призеров разделят призовой фонд в 225 000 рублей. Максимальная сумма фрибета — 30 000 рублей. Остальные призеры получат эксклюзивные перчатки с автографом Гассиева.
Принять участие могут как новые пользователи, так и уже зарегистрированные игроки.
Боксерский турнир «БЕТСИТИ IBA Pro» пройдет 12 декабря в Дубае. В главном бою Мурат Гассиев сойдется с регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым за звание чемпиона мира в тяжелом весе.
Акция продлится с 30 октября по 30 ноября. Итоги будут подведены не позднее 3 декабря.
С полными правилами акции можно ознакомиться здесь.
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОРТУНА". ИНН 6164205110
ERID:2VfnxwWpYa5