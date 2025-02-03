Бибулатов: «Шара дерется с одним глазом, не нужно его строго судить за поражение»

Бывший боец UFC Магомед Бибулатов оценил выступление Шарабутдина Магомедова в поединке с Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250.

«Мне понравился бой, потому что он прошел в стойке. Поначалу я думал, что план Шары заключался в том, чтобы отбить переднюю ногу Пэйджу, чтобы британец замедлился, и за счет этого его победить. Почему-то Шарабутдин отошел от этого плана. Наверное, не справился с давлением. Когда не получается бой, нужно со стойки переключаться в борьбу. Мы же знаем, что проблема Шары в отсутствии скиллов в борьбе. Если бы он подтянул этот аспект, он мог победить. Главное, что он понимает свои ошибки, и ему нужно тренироваться дома. Все забывают, что Шара дерется с одним глазом. Если просто закрыть один глаз, сделать бой с тенью уже будет трудно. Поэтому не нужно его судить строго, парень только начинает свой путь в UFC. Просто желаю ему терпения», — цитирует Бибулатова MMA.Metaratings.ru.

В соглавном поединке UFC Fight Night 250 Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пэйджу решением судей. Для Шары Буллета это поражение стало первым в карьере, его новый рекорд — 15-1. Пэйдж выиграл 23 поединка при трех поражениях.