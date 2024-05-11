Бикрев ответил Гаджиеву: «Я готов встретить Сарнавского в своем весе»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев возразил Камилу Гаджиеву, заявившему, что боец не проявил особого интереса к поединку против Александра Сарнавского.

«Когда Сарнавский появился на горизонте, я отметил для себя, что с ним неплохо было бы подраться, но не более того, поскольку у Александра Шлеменко не было назначенных боев с Куатом Хамитовым и Кертисом Миллендером. В это время я в сторону Сарнавского не смотрел и ожидал со стороны Гаджиева больше полемики на счет боя со Шлеменко. К сожалению, история никуда не развилась. Терминами Камила: «Александр особого желания не выразил». Разговоры затихли. Соответственно мы вышли с предложением: «Саша-старший не хочет, Саша-младший поможет». Камил сказал, что подумает, а пока ответить не готов.

Я готов встретить Сарнавского в своем весе, поставив на кон пояса. Погнали, проблемы никакой нет. Это интересно. Риторика Камила про Кавказ и Сибирь... Несерьезно. История с переходом в другую весовую категорию хороша. Поединки двух чемпионов всегда привлекают внимание. Почему нет? Посмотрим, что из этого выйдет дальше», — сказал Бикрев Metaratings.ru.

Напомним, что чемпионы AMC Fight Nights в легком и полусреднем весе Сарнавский и Бикрев выразили желание подраться друг с другом. Но Александр получил бой с Ахмедом Алиевым, а Дмитрию, скорее всего, придется встретиться с Гойти Дазаевым.