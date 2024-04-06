Бикрев считает, что Царукян победит Оливейру на турнире UFC 300

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев поделился ожиданиями от поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 13 апреля на турнире UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

«Мне очень интересно, как Арман выступит против Оливейры. Царукян очень талантливый и одаренный спортсмен. Он пока еще не раскрылся. У него только начинается становление. Я уверен, что он победит, но переживаю из-за того, что Оливейра — не подарок. Уникальный тип», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.