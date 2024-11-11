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Сегодня, 13:10

Бикрев: «Поражения не сильно отразились на рейтинге Усмана»

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Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев назвал наиболее подходящего соперника для Шавката Рахмонова на турнире UFC 310.

«Камару Усман и Колби Ковингтон — хорошие бойцы и достойны быть соперниками Шавката Рахмонова. Они оба были чемпионами, но мне лично хотелось бы увидеть бой Шавката с Камару Усманом. Он по-прежнему топовый боец, проиграл только Леону Эдвардсу и Хамзату Чимаеву в другой весовой категории. Все равно эти поражения не сильно отразились на его рейтинге, поэтому почему бы Рахмонову и не провести с ним бой. Он будет конкурентным», — сказал Бикрев Vprognoze.ru.

Бой Рахмонова и Билала Мухаммада отменили из-за травмы американца. Поединок казахстанского бойца против Камару Усмана может пройти на турнире UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе.

Источник: Vprognoze.kz
Камару Усман
Колби Ковингтон
Шавкат Рахмонов
UFC

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