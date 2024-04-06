Бикрев: «Ставлю на дурную мощь Павловича. Волков очень долго разгоняется»

Российский боец Дмитрий Бикрев назвал фаворита поединка между Александром Волковым и Сергеем Павлович.

Бой состоится 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

«Ставлю на дурную мощь Павловича. Саша очень долго разгоняется. Это сможет с ним сыграть злую шутку. Борьбы в этом поединке не будет, хотя Серега может перевести. Толя Малыхин с Волковым работал и из него все соки выжимал. Это было еще до ONE FC», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Павлович одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 спортсмен уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

На счету Волкова 37 побед и 10 поражений. 9 сентября 2023-го 35-летний россиянин победил представителя Австралии Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 293.