Бикрев: «Я не понял остановки боя Анкалаева, Уокер тоже не понял»

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев высказался об остановке в поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC 294. Бой признан несостоявшимся.

«Намеренного вредительства карьере Анкалаева не было. Это работа врача. Я не понял остановки. Уокер тоже не понял. Печальная история. Неприятный момент. Результат поединка опять отбрасывает Анкалаева от возможности подраться за титул», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев нанес Уокеру запрещенный удар коленом в первом раунде. С рекомендации врача судья остановил бой. После остановки поединка в октагоне началась потасовка.