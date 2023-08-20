Бикрев заявил, что теперь Двалишвили должен биться с О'Мэлли за Стерлинга

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев рассказал, кто должен стать следующим соперником нового чемпиона UFC Шона О'Мэлли.

«Не вижу смысла в реванше Стерлинга и О'Мэлли. Тем более что Стерлинг собрался уходить в другую весовую категорию. А бой с Двалишвили я бы посмотрел. Мерабу больше не с кем драться, он первый номер в дивизионе. Пусть выходит и бьется с О'Мэлли за Стерлинга. Это было бы круто», — приводит слова Бикрева «РБ Спорт».

О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.