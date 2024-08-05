Бикрев заявил, что Умар Нурмагомедов пока не готов к титульному поединку в UFC

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев прокомментировал решение UFC предоставить титульный поединок россиянину Умару Нурмагомедову.

«Для начала Умару нужно окрепнуть с ментальной точки зрения. Он пока не чувствует свое тело. С техникой проблем никаких нет, она на высоком уровне, а вот с психологией... Надо поработать. На мой взгляд, перед чемпионским боем нужно провести еще один поединок с серьезным соперником. Я бы хотел увидеть его бой с Петром Яном», — цитирует Бикрева MMA.Metaratings.ru.

4 августа Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена судейским решением — 50-45, 49-46, 49-46.