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Сегодня, 14:26

Майкл Биспинг: «Махачев — улучшенная версия Хабиба»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) высоко оценил действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Хабиб был первым в своем деле, и его всегда будут помнить за это. Откровенно говоря, он нас удивил. Однако время Хабиба прошло. На смену ему пришел Ислам Махачев — новая и улучшенная версия Нурмагомедова. Посмотрите, как он нокаутировал Волкановски одним ударом в голову. На ногах Ислам гораздо лучше Хабиба. Его грэпплинг так же хорош, если не лучше. Ислам становится настоящим чемпионом. Он ведет себя с определенной бравадой и уверенностью, но не по причине самоуверенности или эгоизма. Это происходит потому, что он осознает свои возможности», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

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