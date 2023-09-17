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Сегодня, 09:16

Майкл Биспинг: «Шевченко выиграла 5-й раунд в бою с Грассо»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) считает, что экс-чемпионка наилегчайшего женского дивизиона Валентина Шевченко (22-4) победила в пятом раунде в бою с чемпионкой Алексой Грассо (16-3).

«Шевченко выиграла 5-й раунд. Она доминировала большую часть раунда и совершила ошибку, когда [Грассо] вышла в маунт, но быстро исправилась. Я бы отдал пятый раунд Шевченко», — написал Биспинг в соцсети X.

Грассо и Шевченко не смогли выявить победителя, бой закончился вничью (48-47, 47-48, 47-47). При этом судья Майкл Белл отдал Грассо победу в пятом раунде со счетом 10-8. Реванш состоялся 16 сентября на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко
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ММА
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