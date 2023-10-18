Майкл Биспинг: «Волкановски будет психологически легче драться с Махачевым»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) сравнил ситуацию действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2) с той, когда сам Биспинг выходил на коротком уведомлении против экс-чемпиона в среднем весе Люка Рокхолда (16-6) и неожиданно выиграл титул.

«Если быть честными, то, скорее всего, Ислам Махачев будет лучше подготовлен, он будет в лучшей форме, у него будет лучшая физическая подготовка и выносливость, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Но Волкановски не из тех, кто между боями теряет форму, он постоянно тренируется.

Конечно, ты должен выйти на пик формы в течение восьми недель. Это нормально. Но я вышел на бой с Люком Рокхолдом на коротком уведомлении, и я был очень уверен в себе. Я не чувствовал никакого давления, и это очень хорошо для психики, потому что когда ты готовишься к бою как обычно, в голове у тебя мелькают мысли вроде: «Я не могу позволить себе проиграть, я не хочу делать всю эту работу и быть выставленным дураком, я не хочу каждый день вкалывать в зале, а потом быть побитым».

Так что это влияет на твой настрой, это влияет на твою отдачу, это влияет на твою готовность к каждому удару. Как я уже сказал, для Волкановски есть свои плюсы, потому что он принимает бой на таком коротком уведомлении».

Ислам Махачев (24-1) и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.