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Сегодня, 13:41

Блейдс: «Извини, Джонс, но Аспиналл — лучший тяжеловес UFC»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) не считает экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) настоящим тяжеловесом.

«Нет, Джон, извини, я не думаю, что ты дрался с тяжеловесами. Мне жаль, что это не так. Я рассматриваю Аспиналла как парня с настоящим поясом. Аспиналл выглядит хорошо. О нем нельзя сказать ничего плохого. Скажу честно, Джонс не выглядит как тяжеловес. Он выглядит немного грузным. У него нет ног тяжеловеса. Я не рассматриваю его как тяжеловеса», — сказал Блейдс в эфире The MMA Hour.

Том Аспиналл (14-3) и Кертис Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.

Джон Джонс
Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
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